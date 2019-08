Roberto Sacchet morto precipitato, le finestre erano chiuse: «Come è arrivato sul terrazzo?»

Lunedì 5 Agosto 2019, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mistero.Se lo chiede il papà di Roberto Sacchet, il 29enne trovato senza vita ieri nella sua casa al 36 di via Nogaredo, all'Infernetto. «. Glielo dicevo sempre che doveva smettere, ma altro no». Così all'Adnkronos il papà Emilio. Verrà conferito domani dal pm l'incarico per eseguire l'autopsia e gli esami tossicologici sul corpo del ragazzo.. Si indaga per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Il fascicolo è a carico di ignoti.«Sabato io e mia moglie siamo andati a Pescasseroli - continua - gli avevo chiesto se voleva venire con Silvia, la sua fidanzata. Ma avevano litigato, ho capito che per quello aveva preferito restare a casa. Se fosse venuto con noi...». L'uomo è scosso, ancora non del tutto consapevole mentre insieme al figlio Andrea aspetta in strada che i vigili del fuoco e i poliziotti finiscano il sopralluogo per dissequestrare la casa. «Quel ragazzo è venuto in casa nostra decine di volte - spiega riferendosi a Francesco, l'amico trovato dagli agenti in casa nella tarda mattinata di ieri - Si era fermato qui altre volte, anche se a Roberto avevo detto che non gradivo facesse entrare gente in nostra assenza. Lui era così, era troppo buono con gli amici. Ora bisognerà capire cosa è successo». Intanto sono usciti i poliziotti della Scientifica che, insieme ai vigili del fuoco hanno ultimato i rilievi.Finito il sopralluogo e dissequestrata la villa resta il mistero.E la stessa domanda che il padre del 29enne ha fatto agli agenti, secondo i quali il ragazzo sarebbe uscito dalla finestra al secondo piano, dopo aver aperto la grata con la chiave, per poi arrampicarsi sulla recinzione in ferro del terrazzo e gettarsi dall'altro lato finendo nel cortile interno della villa. In casa gli uomini della Scientifica non hanno trovato segni di trascinamento: Roberto sarebbe salito da solo.Non un biglietto è stato trovato, a spiegare un gesto insano che non appare plausibile nemmeno ai più stretti familiari e amici.Nessuno intorno alla villa, compresi i vicini che hanno poi chiamato i poliziotti, ha sentito urla. E non si sarebbe accorto di nulla nemmeno l'amico che era con la vittima la notte tra sabato e domenica, rimasto a dormire in salotto e risvegliatosi senza notare il corpo dell'amico, nella chiostrina al di fuori della cucina. Proprio lui, Francesco, la cui posizione resta al vaglio degli inquirenti, avrebbe fornito diverse versioni ieri, tra le quali quella secondo cui sabato sera erano usciti dopo la cena a casa per andare in «piazza» (Gasparri, a Nuova Ostia, ndr). Fondamentali saranno gli esiti della autopsia, così come degli esami tossicologici per verificare se il 29enne avesse assunto sostanze che possano averlo stordito o reso inconsapevole delle proprie azioni.