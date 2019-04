Roberto Ribeca morto, l'ex presidente del Municipio di Ostia travolto da un romeno ubriaco

Ultimo aggiornamento: 09:22

all'alba di oggi in unstradale: unubriaco alla guida di un autocarro ha travolto l'ex presidente del Municipio di Ostia.L’ex amministratore locale è morto a distanza di appena due settimane dalla perdita della moglie Caterina, lascia due figli. L’incidente avvenuto poco prima delle 4,00 di questa mattina sulla via Ostiense e rilevato dalla Polizia locale di Roma Capitale. Lo riporta Il Faro Online.Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente avvenuto all’altezza della casa cantoniera che fiancheggia la ferrovia Roma-Lido nel tratto tra Ostia e Ostia Antica. L'autista, un romeno di 43 anni risultato positivo all'alcol test è attualmente ricocverato in prognosi riservata ala pronto soccorso del Grassi.Roberto Ribeca aveva 71 anni. L'ex insegnante aveva guidato il Municipio di Ostia, allora XIII Circoscrizione, negli anni Ottanta.