Sassoli, il ricordo del sindaco di Roma Gualtieri: «Era un amico, ci lascia un'eredità enorme»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ricorda David Sassoli, scomparso questa notte. «È una giornata dolorosa, per me è stato innanzitutto un amico. È stato un grande presidente del Parlamento Europeo, si è sempre battuto per un'Europa dei diritti e delle persone. Credo che il suo tratto di dolcezza ed umanità abbia colpito tutti. È sempre stata una persona del dialogo ma anche fermo e determinato nella difesa dei valori e dei principi fondamentali». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a RaiNews24 in un ricordo di David Sassoli. «Ci lascia una eredità enorme - ha aggiunto - era l'emblema del vero democratico. Ô stato vicino alle persone, soprattutto agli ultimi, ai più disagiati. David c'era sempre e questa sua presenza rimarrà come patrimonio. Oggi tutta l'Europa lo piange»

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA