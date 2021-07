Roberto Gualtieri, Alessandro Onorato a capo della lista civica: «È il nostro Draghi per Roma»

«Roberto Gualtieri è il nostro Draghi per Roma». Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, consigliere capitolino e coordinatore della lista civica per Gualtieri, durante l'inaugurazione del comitato elettorale in via dei Cerchi.

Leggi anche > Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: «Vaccinarsi è dovere civico e morale»

«Roma ha bisogno di competenza e concretezza. Draghi sta lavorando per garantire una vera ripartenza economica al nostro Paese, così Gualtieri, che è un servitore delle istituzioni, è stato prima chiamato a gestire con successo il ministero della economia nel momento più drammatico del nostro Paese, ora, da vero romano, si è messo a disposizione per risolvere, con serietà e senza proclami, i problemi di Roma. È questo il profilo civico di Gualtieri che ci motiva a supportarlo senza condizioni», conclude Onorato.

La lista civica Gualtieri sindaco «è importante perchè porta il mio nome, ed è un tassello fondamentale della nostra alleanza di coalizione». Lo ha detto il candidato sindaco a Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione delll'inaugurazione della sede della lista civica che lo sostiene. Nell'occasione il coordinatore della lista Alessandro Onorato ha presentato anche il simbolo elettorale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA