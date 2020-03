Roberto Ciufoli: «La vita è un Test, provatelo con noi direttamente in scena»

Meglio centomila euro subito o un milione di euro fra dieci anni? Ecco Il Test che dà vita alla graffiante commedia di Jordi Vallejo, protagonisti Roberto Ciufoli (anche regista), Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi, per un viaggio nei labirinti della mente e del cuore di quattro personaggi messi alla prova da un arduo dilemma.

«Il dilemma inizia come semplice e giocoso test di personalità, tra amici - spiega Ciufoli - diventa poi sempre più feroce e mette a nudo caratteri, pensieri reconditi e segreti dei quattro protagonisti, che vengono travolti dall’esito delle loro stesse risposte».



C’è un messaggio alla platea?

«Né più né meno come gli altri spettacoli, ma questa voltail pubblico prova a mettersi nei panni dei protagonisti. Riflette, discute, si pone l’interrogativo e molte coppie si mettono in discussione».



Cosa rappresenta per lei il teatro?

«Casa, un posto dove posso esprimermi liberamente, ricaricare le batterie. A teatro cerco di trasmettere al pubblico belle emozioni, è una grossa responsabilità».



Come in tv?

«No, è un linguaggio diverso. Anche la televisione con certi programmi, certe fiction può dare emozioni, ma sono emozioni ben diverse da quelle provate in teatro, dove l’attore recita a pochi metri dalla platea».



Ha fatto parte della Premiata Ditta con Pino Insegno, Tiziana Foschi, Francesca Draghetti.

«Nel 2021 festeggeremo i 40 anni con uno spettacolo, ma non rievocativo: presenteremo i futuri 30 anni del quartetto».



Roberto Ciufoli in tre aggettivi?

«Curioso, instancabile, ottimista».



Nel suo futuro?

«Teatro, teatro, teatro. Ad aprile sarò all’ Off/Off con un monologo, The men Jesus, e poi sarò a fine stagione al Manzoni con Paola Tiziana Cruciani in Chi l’ha vista?».

Da sn.: Sarah Biacchi, Simone Colombari, Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, ne “Il test”, da oggi 4/03 al 22/03 al teatro della Cometa, via del Teatro Marcello 4, ROMA bigl. 19-27euro, www.teatrodellacometa.it

