Roberto Brancaccio, lo chef del Pantheon morto dopo lo schianto con un'auto pirata. Il messaggio ai figli prima dell'incidente: «Vi amo pulci»

Roberto Brancaccio è morto giovedì sera, investito da un'auto pirata mentre era a bordo del suo scooter. "Chef Brancaccio", come si faceva chiamare, lavorava all’Osteria di Agrippa, vicino al Pantheon. Dieci minuti prima dello schianto fatale, avvenuto sulla via Nomentana a Roma, aveva pubblicato un video sui social per i figli. «Vi amo pulci». È stato il suo ultimo messaggio per loro.

Chi era

Chef Brancaccio aveva 41 anni e amava pubblicare video sui social. Scorrendo sui suoi profili social si possono vedere diversi sketch che realizzava in cucina, il suo mondo. «Non ho mai deciso di fare questo lavoro.

L'incidente

L'incidente si è verificato all’altezza del civico 1451 in zona Sant’Alessandro. Indagano i vigili del III gruppo Nomentano, che avrebbero individuato l'auto grazie alle videocamere di sorveglianza che ne hanno ripreso la fuga: è una berlina nera, notata anche da diversi testimoni.

