Una icona del balletto, due gala che ipnotizzano il pubblico, uno scenario unico al mondo. In poche paroleand friends aper il doppio spettacolo che porta su questo palco étoile internazionali.Oggi e domani si rinnova l’incantamento della danza classica in grado di affascinare chiunque, del grande balletto capace di essere pop. Interprete e direttore artistico degli spettacoli - come è stato per Danza con me l’exploit Rai da 5 milioni di telespettatori, con replica il prossimo primo gennaio - Roberto Bolle danzerà con stelle internazionali.Maria Kochetkova dal San Francisco Ballet, Misa Kuranaga dal Boston Ballet, gli ospiti speciali Taras Domitro e Maria Eichwald, coppia artistica e nella vita, dal Teatro alla Scala di Milano, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, Osiel Gouneo dal Bayerisches Staatsballett di Monaco, l’italiano Angelo Greco dal San Francisco Ballet, l’ospite internazionale Sebastian Kloborg con Tatiana Melnik dell’Hungarian National Ballet di Budapest.Il programma mixa con attenzione e sapienza il genere classico e quello moderno, per creare l’effetto di un vero show a cominciare da Thaïs di Roland Petit il pas de deux danzato in apertura di serata da Bolle con la Eichwald o il celebre pas de deux del secondo atto de Lo schiaccianoci con la Kuranaga e Greco/Domitro. Ed ancora pas deux e pas de trois da celebri balletti come Il Corsaro e Don Chisciotte, il più moderno Pas de deux da Proust, ou les Intermittences du coeur disu musica di Gabriel Fauré, ilcon le coreografie di Massimiliano Volpini su musica composta da Alessandro Quarta dal tema della Passacaglia di Von Biber o il pas de deux del Caravaggio coreografato da Mauro Bigonzetti, ispirato da Monteverdi.riproduzione riservata ®Roberto Bolle and Friends, Terme di Carcalla, Roma, il 17 e il 18 luglio alle 21, operaroma.it (foto Luciano Romano)