Robert Abi Nader, ad AltaRoma sfila la sua donna audace, dal fascino senza pari

, uno dei principali designer libanesi presente da anni nel calendario parigino dell’Haute Couture, sarà uno dei nomi più autorevoli della prossima Edizione di. Per la prima volta in Italia, presenterà il 29 giugnop.v. alle ore 20:00 nella prestigiosa Biblioteca Casanatense, laF/W 2018-19, tributo alla persona che ha avuto un ruolo chiave nella sua vita professionale e privata.Diplomatosi alla autorevole Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Robert Abi Nader ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda a fine degli anni '80. Il suo talento è stato subito notato dache lo scelse immediatamente fra i più abili giovani designers appena graduati per un lungo periodo di stage presso la Maison. Più tardi, le sue capacità stilistiche sono state apprezzate in altre prestigiose case di moda comeRobert Abi Nader presenterà la collezione in quarantacinque abiti, combinata da colori brillanti rosa acceso, bianco puro, avorio, aqua blue ed in riflesso la rappresentazione della stagione che delinea le dominanti della collezione stessa in rouge, nero e bagliori dorati.Classificando la presentazione in abiti lunghi, corti e jumpsuits si articoleranno tessuti come gazar, organza e tulle di seta con l’alternarsi di artworks ed applicazioni di resina plastica, microfibra di legno pregiato con l’addizione di pelle intagliata mediante tecnologia laser.Lo sviluppo progressivo dei colori, delle molteplici tonalità e delle innovative applicazioni, forma una collezione coerente ed armoniosa, composta da due dominanti diverse, matrice di nuove nuances, ideata per sorprendere ed affascinare.L’ideale di donna per Robert Abi Nader ha un aspetto audace, dal fascino senza pari, vestendo con tessuti trasparenti e traslucidi, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella quale si riflette l'eleganza e lo charme della perfetta silhouette femminile.Lo show, diretto e prodotto da, raggiungerà il suo culmine nel gran finale, con l'abito da sposa reale, sintesi creativa degli incantevoli modelli da sposa che caratterizzano lo stile di Robert Abi Nader. Con straordinaria abilità, combina tre colori e tre diversi tessuti, fusione tra rosa, bianco e skin color che formano un look unico nel suo genere. La lavorazione dell’abito è composta da pietre di cristallo e seta intrecciate, coronato da un velo ricamato a mano, nel quale diventa protagonista uno strascico lungo otto metri di tre strati, rendendo la notte dei sogni più reale che mai.