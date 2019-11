Rapina con spari in un Bar-Tabaccheria intorno alle 19 a Cinecittà, in via Ciamarra, nella zona est della città. Unod ei due rapinatori è morto durante la sparatoria, e il titolare del locale sarebbe rimasto ferito. È stato invece fermato dagli agenti della Polizia del commissariato Romanina il secondo rapinatore coinvolto nel colpo.



Sul posto la polizia. Ancora da chiarire la dinamica della rapina.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Martedì 5 Novembre 2019, 19:35

