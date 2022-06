Weekend da vivere a Roma. Venditti-De Gregori allo Stadio Olimpico. Live anche di Psicologi e Gualazzi. E molto ancora.

Il fine settimana capitolino vede ancora una volta in primissimo piano la musica, con i suoi grandi, anche grandissimi, nomi.

MUSICA. È decisamente forte l’attesa per il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti che, il 18 giugno, saliranno sul palco dello Stadio Olimpico, di nuovo insieme dopo oltre cinquant’anni,. Ad accompagnarli, una band che, per la prima volta, unisce i musicisti che da anni collaborano con i due artisti separatamente. De Gregori e Venditti recentemente hanno inciso un 45 giri da collezione, con due dei loro successi, “Generale” e “Ricordati di me”. E su discovery+ c’è la serie “Venditti & De Gregori - Falegnami & filosofi”, racconto delle prove prima della partenza del tour. Molti i concerti in questi giorni. Gli Psicologi, ossia Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, si esibiranno a Rock in Roma il 17 giugno, all’Ippodromo delle Capannelle. Stessa data per il cantautore e pianista Raphael Gualazzi che a Casa del Jazz porterà le sue interpretazioni di brani dei più noti cantautori italiani.

Rocco Hunt, invece, sarà il 18 all’Auditorium Parco della Musica, con l’album “Rivoluzione”, che include i singoli resi disponibili in estate, tra 2020 e 2021, da “Sultant' a mia” a “Che me chiamme a fa?”, da “A un passo dalla Luna” a “Un bacio all'improvviso”.

Intanto, il 16, a Village Celimontana, Soulpeanuts Big Band, con concerto dedicato alla musica afroamericana degli anni Ottanta.

ARTE. Opere d’arte e reperti archeologici trafugati, venduti o esportati illegalmente, poi recuperati. Anzi “salvati”. L’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, da oggi, ospita il nuovo Museo dell'Arte Salvata, dedicato ai tantissimi reperti che ogni anno vengono recuperati grazie al lavoro dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, della diplomazia culturale o dei Caschi Blu per la Cultura, ma anche alle ricerche in terremoti e calamità, e perfino tramite restauro. «Tutelare e valorizzare queste ricchezze - prosegue - è un dovere istituzionale, ma anche un impegno morale: è necessario assumersi questa responsabilità nei confronti delle generazioni future, affinché possano conservare, con queste testimonianze, quel valore identitario che permette di riconoscersi in una storia culturale comune», commenta Dario Franceschini, Ministro della Cultura.

La prima esposizione, visitabile da oggi, è incentrata sui numerosi recuperi effettuati dai Carabinieri Reparto Tutela Patrimonio Culturale. «Dal 1969 il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale è fra i tenaci custodi delle nostre opere. Ammontano a più di tre milioni i beni riguadagnati e ciò che appare in questa esposizione è solo una parte del “bottino” rientrato con uno degli ultimi recuperi», afferma Roberto Riccardi, Generale di Brigata, Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Paesaggio e rappresentazione del corpo umano sono alcuni dei temi indagati nella mostra “Étincelles, Scintille”, curata da Saverio Verini, che a Villa Medici-Accademia di Francia riunisce, fino al 7 agosto, le opere dei sedici borsisti, dall’arte alla musica, fino al teatro e oltre. Differenti per progetto, ricerca, tecnica, i lavori dialogano tra loro, in una trama di corrispondenze più o meno evidenti. Non solo un’esposizione dunque ma un “laboratorio” che si fa misura della creatività sviluppata in un anno di lavoro e soggiorno in città.

Ci sono anche opere di Milo Manara, Stefano Disegni, Zerocalcare e Makkox nella collettiva di Emergency “Andiamo avanti noi”, che sarà inaugurata il 16 giugno al Museo di Roma a Palazzo Braschi: opere di fumettisti e illustratori insieme per portare avanti l’eredità di Gino Strada. Ideata e realizzata da Emergency con Ied, l’esposizione sarà inaugurata alle 18, con la performance di tre studenti di illustrazione dello IED Roma che, con un live painting, realizzeranno un’opera sul tema.

Alberto Casagrande, Corpo di pace

Al museo Bilotti, dal 16, “Cosmogonia”, a cura di Lorenzo Canova, con opere di Daniela Monaci e poesie di Sonia Gentili trasformate in installazione visiva dal collettivo L’uomo che non guarda. Nel percorso, sette Fogli e un Libro con testo dinamico.

TEATRO. L’arte salirà anche sul palco, il 18 e il 19, al Maxxi, con Teatro al buio, per il multisensoriale “Poldo, le petit italien”, ispirato alle opere di Giovanni Boldini.

E dal 17 al 19 giugno, all’Auditorium Parco della Musica, Lucinda Childs e Robert Wilson presentano, in prima assoluta, “Relative Calm”. «L’intero spettacolo, nelle sue tre parti simmetriche sarà come un orologio che misura il tempo, come il susseguirsi delle ore del giorno – dice Robert Wilson– una costruzione di spazio e tempo».

EVENTI. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia, con una serie di visite e attività in più musei e siti, dal 17 al 19 giugno. Si va da visite al complesso monumentale di San Paolo alla Regola e al museo dell'Ara Pacis fino a laboratori per giovani archeologi ai Musei Capitolini e al Parco dell'Aqua Virgo, senza trascurare rievocazioni storiche a Villa di Massenzio e una visita inedita al Torraccio della Cecchina sulla Nomentana. A Ostia, inoltre, sarà eccezionalmente aperta la Villa di Plinio dopo i lavori di risistemazione.

Il 19 giugno, la Notte della Cabbalà, ideale anteprima del festival “Ebraica”. Nel programma, “I’m Barbra”, mostra fotografica dedicata a Barbra Streisand, che sarà omaggiata anche in un concerto di Barbara Eramo. Poi, il monologo di Yarona Pinhas, “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. A Palazzo della Cultura, Silvio Orlando sarà protagonista dello spettacolo “Serata Gary”, per andare alla scoperta del mondo dello scrittore Romain Gary. E molto ancora.

Ultimo fine settimana per la diciannovesima edizione di Vinòforum al Parco di Tor di Quinto: oltre 2500 le etichette presenti e molti gli appuntamenti di gusto con gli chef di The Night Dinner e dei maestri pizzaioli di pizza d’Autore. «L’edizione 2022 è caratterizzata da un calendario di contenuti che esaltano la qualità della produzione enologica italiana, con un occhio attento anche al mondo del cibo e alle nuove proposte del panorama della ristorazione italiana», commenta Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum. Prosegue la selezione di chef presso i Temporary Restaurant. Giovedì 16 e venerdì 17 appuntamento con Emanuela Serventi di Mr Doyle, Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot, Silvia di Giulio di Indigeno, nonché Antonella Mascolo e Adriano Magnoli di Verve Restaurant, Ernesto Claps di Ceibo Sapori e Barbara Agosti di Eggs. Proseguono anche gli eventi della serie The Night Dinner. Giovedì 16 la scena sarà per Antonio e Vincenzo Lebano di Terrazza Gallia-Excelsior Hotel Gallia. Venerdì 17 per Giovanni d’Ecclesiis di Il Vistamare - Il Fogliano Hotel New Life. Poi, Pizza d’Autore - giovedì 16, Francesca Gerbasio di La Pietra Azzurra, venerdì 17 Gianni di Lella di Pizzeria La Bufala e Jacopo Mercuro di 180 Grammi - Top Tasting e molto altro.

Non manca lo sport. Entra nelle fasi più calde il calendario dei mondiali di Beach Volley, che proseguirà fino al 19 giugno al Foro Italico. Sono novantasei, 48 nel femminile e altrettante nel maschile, le coppie, provenienti da tutto il mondo, protagoniste di questa edizione, per un totale di 216 incontri. E nel fine settimana, con il procedere della competizione, ovviamente, aumenta la tensione di sportivi e anche tifosi. Dopo i sedicesimi, disputati il 15 giugno, il 16 scena e attenzione saranno per gli ottavi di finale. E così via, il 17 quarti di finale,il 18 semifinali, fino ad arrivare al 19 quando si sapranno finalmente i nomi dei vincitori. E, terminati i mondiali, si guarderà a nuovi “duelli” su sabbia.

E al Parco Da Vinci, il 18 e il 19 giugno, la "Fiera del Disco", con quasi 50 espositori provenienti da tutta Italia tra 33 e 45 giri, ma anche Cd. Ricco pure il programma di live. Il 19 alle 17.30, sul palco salirà Albe. E in serata, The Horror Legacy con “Days of Terror, viaggio audio-visivo di due ore con i film e le musiche che hanno contribuito a rendere più terrificanti ed iconici film come Calibro 9, Profondo Rosso, Suspiria, Blade Runner, Aldilà, Rosemary's Baby.

