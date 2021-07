Invasione di cinghiali a Roma, ancora una segnalazione alla sindaca Raggi sui social

Ancora una segnalazione di cinghiali in giro per la Capitale. Non è la prima volta che avviene, ma sembra ormai che Roma sia invasa da questi animali selvatici che si spostano in cerca di cibo principalmente presso secchi dell'immondizia piccole fonti di acqua.

L'utente Eugenio Cardi su Twitter posta un video in cui chiede alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, di fare qualcosa per porre fine in modo definitivo a questo fenomeno. Il gruppo di cinghiali è stato avvistato presso il Ministero degli Esteri e nella didascalia al video viene scritto: «Cinghiali al pascolo. Grazie #Raggi. Non sarà il caso che qualcuno intervenga prima di renderci totalmente ridicoli agli occhi del mondo?».

