Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovo progetto, nuovo firmacopie.sarà martedì 17 luglio alle 18 allacon. «Non è un libro, non è un album. Sono solo pensieri. È solo musica». In questo suo ultimo lavoro, Mirko Martorana, in arte Rkomi, mette insieme appunti e suoni, dall’esordio di Dasein Sollen sino ad oggi, «per l’esigenza e la volontà di fermarsi, voltarsi indietro per poter guardare avanti».Libro con EP di 6 inediti di cui, oltre alla canzone omonima che dà titolo all’album, c’è Vuoi una mano?, attualmente in radio, Per un pugno di emozioni, in un mix di sonorità rap, cantautorali ed elettroniche. Mentre il primo disco certificato oro pubblicato l’anno scorso, Io in terra, lo sta portando in tour nelle principali città italiane tra club, festival e summer arena. In lavorazione, il secondo album previsto per il 2019.