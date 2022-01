Ritratto di Italo Calvino come geometra, l'incontro giovedì al Palazzo delle Esposizioni

Giovedì 20 gennaio, alle ore 18.30, nella rotonda del Palazzo delle Esposizioni, a Roma, si terrà l'incontro Ritratto di Italo Calvino come geometra.

L'incontro è stato organizzato nell'ambito del progetto espositivo Tre Stazioni per Arte-Scienza. Interverrà Michèle Audin, matematica specializzata in geometria e scrittrice. È membro dell'Oulipo ed è particolarmente interessata all'utilizzo dei vincoli geometrici per scrivere testi letterari. Per quasi trent'anni è stata professoressa di matematica presso l'Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) dell'Université de Strasbourg.

In occasione dell’incontro sarà presentata al pubblico a cura della Dott.ssa Eleonora Cardinale, Responsabile dell’ufficio archivi e biblioteche contemporanee, la Sala Italo Calvino recentemente realizzata all’interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA