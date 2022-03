Rissa tra ultrà della Roma e del Vitesse: lancio di sedie e di tavoli. Interviene la polizia

di Francesco Balzani

Quando arrivano gli ultrà olandesi a Roma non c'è mai pace. Se quelli del Feyenoord hanno devastato il centro di Roma (Barcaccia di Piazza di Spagna compresa) nel 2015 però quelli del Vitesse (temuti per i tanti episodi di violenza nel loro paese) ieri hanno scatenato una rissa con un gruppo di ultrà romanisti. Il fatto è accaduto al pub Shamrock proprio in via del Colosseo alcuni tifosi del Vitesse che brindavano lì in attesa della partita di ritorno stasera di Conference League tra le due squadre allo stadio Olimpico.

Il gruppo di olandesi era composto da circa 20 persone, erano circa le 22,45 quando all’improvviso è comparso un gruppo numeroso di tifosi romanisti. Dopo qualche scaramuccia è scattata la rissa. Il rumore delle sedie lanciate e dei cori ha fatto allontanare i pochi turisti presenti e svegliato gli abitanti della zona. Non ci sarebbero feriti però. L'intervento della Digos ha riportato la tranquillità. Il timore è che entro stasera possano esserci nuovi “incontri”. All’Olimpico sono attesi oltre 800 tifosi del Vitesse, con l’Uefa che ha rafforzato le misure di sicurezza.

