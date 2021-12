Rissa e feriti al funerale di una parente: scoppia la lite per l'eredità

Dopo un funerale a Roma scoppia la lite fra i parenti per l'eredità, che costringe l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza.

Dopo un funerale celebrato a Roma scoppia la rissa fra i parenti (Foto: Ansa)

Muore l'anziana parente, al funerale la lite furiosa per l'eredità

Una scena da film nella Capitale. Come racconta “Il Messaggero” dopo i funerali celebrati per la scomparsa di un'anziana signora nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice nel quartiere di Testaccio, i parenti hanno cominciato a litigare per via dell'eredità, precisamente per una casa che doveva essere equamente divisa. Le urla sono iniziate davanti al piazzale della chiesa, mentre il sagrestano stava ancora sistemata l'altare dopo la funzione appena celebrata per Maria Teresa Rizzo, donna di ottanta anni deceduta per malattia martedì. La funzione, per rispettare le norme anti covid, contava solo 19 presenti, ma sono bastati per scatenare un pandemio. Gli agenti di polizia e carabinieri sono arrivati dopo aver ricevuto diverse segnalazioni con la lite ancora in corso, che si è poi placata alla vista delle divise. Sul posto è accorsa anche un'ambulanza per una delle donne più anziane: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto l'hanno trovata seduta su una sedia, dietro il cancello della chiesa. E' stata medicata e visitata, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Le famiglie sono state separate e allontanate e nei prossimi giorni dovranno decidere se procedere con la denuncia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 11:07

