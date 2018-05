Rissa e coltellate per un complimento: un giovane in prognosi riservata

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabato notte di paura a piazza Monte Gennaro, nel quartiere Tufello, dov'è scoppiata una furibonda rissa tra ragazzi poco più che ventenni e nel corso della quale c'è stato anche un accoltellamento. Al centro del contendere un complimento di troppo a una ragazza.Teatro della battaglia la nota piazza dove, all'esterno di un bar aperto tutta la notte e diventato un punto di riferimento della zona, come ogni fine settimana si erano radunati diversi gruppi di giovani. Verso le due di notte, forse complice qualche drink di troppo o una battuta di cattivo gusto, tra due distinte comitive iniziava il classico gioco di sguardi minacciosi e insulti di vario genere. Qualcuno dei presenti, presagendo che la situazione stesse prendendo una brutta piega, interveniva cercando di riportare la calma tra i litiganti ma ormai la miccia dello scontro, fino a quel momento solo verbale, era accesa.Pochi attimi e i gruppetti iniziano a fronteggiarsi in una gigantesca rissa con una decina di persone che se le davano di santa ragione a suon di calci, pugni e spintoni, come da copione della più classica delle risse. Poi qualcosa scatta nella testa di uno dei contendenti, un 20enne romano, che forse impaurito da come si fossero messe le cose metteva la mano in tasca per estrarre un coltello.Con l'arma in mano, si lanciava all'assalto di un 26enne del gruppo contrapposto ferendolo ad un fianco, fortunatamente in modo lieve. Scene di follia che venivano viste da numerosi presenti che allertavano il 112: «C'è una maxi rissa e un ragazzo è stato accoltellato, dovete correre».Sul posto in pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che riusciva a fermare 5 ragazzi, tutti incensurati e di età compresa tra i 18 e i 26 anni, poi denunciati a piede libero per rissa aggravata e lesioni personali.Proprio il 20enne, alla vista dei militari, aveva tentato un disperato quanto inutile tentativo di sbarazzarsi del coltello lanciandolo in un cassonetto dove poi veniva recuperato dalle forze dell'ordine. Non solo, i carabinieri hanno anche acquisito i video delle telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato lo scontro al fine di verificare se vi siano altri responsabili tutt'ora da identificare.riproduzione riservata ®