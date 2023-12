Rignano Flaminio, un mese di feste tra musica, cultura e cibo

Un mese di eventi, divertimento, attrazioni e un'atmosfera davvero unica. Rignano Flaminio, quest'anno ha voluto fare le cose in grande per il periodo natalizio e lo ha fatto con attenzione ai dettagli e strizzando l'occhio a giovani e bambini. Un villaggio unico in cui domina la spettacolare pista per il pattinaggio sul ghiaccio con vista panoramica, proprio davanti al Municipio. Un'attrazione che ha subito richiamato centinaia di curiosi che hanno potuto così cimentarsi nell'emozione di pattinare sul ghiaccio tra sorrisi e musiche natalizie. A far da cornice allo specchio di ghiaccio stand enogastronomici di altissima qualità che puntano alla valorizzazione delle eccellenze del territorio: dai dolci ai panini golosi.

Un impegno per i cittadini

Un impegno portato a termine grazie all'Amministrazione che, per questo Natale, ha voluto fare il grande salto e sfidare i comuni più blasonati per contendersi lo scettro dell'organizzazione migliore. E finora i risultati sono tutti dalla parte degli organizzatori che hanno pensato a tutto, sfidando gli inconvenienti e il clima non proprio all'altezza di un Holiday on Ice. Fatto sta che nel primo weekend il successo è stato fragoroso: file di famiglie in attesa dei pattini per sfidare l'equilibrio e immortalare l'emozione su foto e video social.



L'organizzazione

A gestire gli stand e la pista un professionista di primissimo livello, la DP Alfa eventi e Core Event food: due mostri sacri nella gestione di enogastronomia d'eccellenza e fun attraction.

Il Sindaco

“Quest'anno abbiamo voluto regalare a Rignano Flaminio - dice il sindaco Vincenzo Marcorelli - un Natale speciale, studiato a misura per le famiglie, i giovani e anche per chi giovane non è più. La scelta di rendere il nostro Comune più attrattivo è legata alla voglia di aprire le porte anche al turismo. Per questo la gamma di opportunità che abbiamo messo in campo per tutto il periodo delle feste natalizie spazia dall'artigianato al divertimento, dall'enogastronomia ai percorsi culturali. Una chiave per crescere insieme e vivere a pieno il nostro territorio con decoro e rispetto". Il Natale di Rignano Flaminio è nato soprattutto grazie all'estro e all'impegno del delegato alle Attività Produttive, Valerio Fattori e del Delegato agli Eventi, Diego Bellesi.

