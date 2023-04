Rifiuti, Gualtieri: «Stop al Tmb». I sindacati: «Caos con le feste»

di Emiliano Pretto

Il Tmb di Rocca Cencia, storico impianto per il trattamento dei rifiuti, da anni causa di miasmi irrespirabili per gli abitanti della popolosa area di Roma est, è stato chiuso e non riaprirà mai più. L’importante novità è stata comunicata ieri dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un intervento in Assemblea Capitolina. Ma la festa è stata subito rovinata dai sindacati: «Si tratta di una decisione- hanno fatto sapere- che avrà un impatto negativo sulla pulizia della città». L’allarme è stato lanciato dalla Cgil. «Questa scelta- ha spiegato il sindacato- rischia di farci assistere a Pasqua alle impietose immagini dello scorso Natale, con i cumuli di rifiuti in strada. E avrà ripercussioni anche sulle prospettive occupazionali del personale».

Gualtieri ha assicurato che non sarà così. “Con il nuovo piano dei rifiuti operativo- ha spiegatoquesto Tmb non è più necessario. C’è la garanzia degli attuali sbocchi, ormai consolidati, che ci consentiranno di non risentire della sua chiusura”. Quello che è certo è che Rocca Cencia non tratterà mai più i rifiuti come successo fino a poco tempo fa, ovvero con quel trattamento meccanico biologico che trasformava la spazzatura “talquale” in ecoballe da inviare ai termovalorizzatori e in materiale organico stabilizzato per coprire discariche o destinato a concime. Fino al 2026 l’impianto sarà utilizzato come stazione di trasferenza per inviare la spazzatura verso altri siti. Intanto bisognerà svuotare la fossa dove attualmente giaciono 6.000 tonnellate di rifiuti putrescibili e responsabili di odori nauseanti. L’obiettivo del Comune è riuscirci in 21 giorni.

Mercoledì 5 Aprile 2023

