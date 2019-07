Rifiuti, blitz di Raggi nell'impianto Ama: «È chiuso, Zingaretti bluffa». La replica: «Bufala, si vergogni»

Innanzitutto voglio esprimere il mio personale ringraziamento, e quello della Regione Lazio, agli operatori e al management Ama che stanno lavorando con impegno per risolvere l'emergenza rifiuti della capitale. Dispiace però dover denunciare una bufala inventata di sana pianta dalla sindaca Raggi: l'impianto di cui lamenta la chiusura non è infatti contenuto nell'ordinanza regionale, per questo il mezzo Ama ha trovato chiuso. Si vergogni, sia per la malafede sia per l'incapacità - aggiunge - Come ho già spiegato gli impianti previsti dall'ordinanza stanno notificando tutti la propria disponibilità ad accogliere e trattare i rifiuti della capitale

.

Sabato 6 Luglio 2019, 19:58

«Siamo in un impianto di trattamento deifuoriche in base all'ordinanza didovrebbe accettare i camion dell'di Roma, ma come vedete i cancelli sono chiusi e l'impianto è fermo. Questa è la prova che l'ordinanza non funziona, Zingaretti ha preso in giro tutti i romani». La sindaca di Romatorna ad attaccare il presidente della Regione Lazio e segretario Pd e lo fa con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.La replica dell'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani: «Courtesy Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev