Rifiuti Roma, alle Iene la denuncia di un'operatore: «Non raccogliamo l'indifferenziata, è una truffa ai cittadini. Ecco come operiamo»

Iene

Martedì 8 Ottobre 2019, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sucala la notte, sono arrivate le 22. Gli operatori salgono sul camioncino per il giro di ritiro deidell'indiferenziata. Ma a quell'ora i negozi sono chiusi. Con il loro palmare "badgiano" il codice a barre, risalgono a bordo del loro mezzo e se ne vanno. Così per tutta la notte. Ma la spazzatura resta lì. È quanto viene mostrato in unandato in onda martedì sera. Un'inchiesta nata dalla denuncia di un'operatore della Roma Multiservizi, società controllata dall'Ama. «per quanto riguarda la raccolta differenziata dell’immondizia», racconta l'operatore rimanendo anonimo.La Ienamostra le immagini di quanto avviene nel giro del ritiro. «Niente oh - esclama - abbiamo iniziato questo giro da mezz’ora avesse ritirato una busta di rifiuti, manco una, cioè il furgoncino è vuoto». «Ama e Roma Multiservizi», ditta che nel servizio viene spiegato «ha in appalto la raccolta dei rifiuti da parte di Ama, l’azienda del Comune di Roma che occupa di tenere pulita la città. Roma Multiservizi, società controllata dall’Ama, ha operatori per raccogliere la differenziata all’interno delle utenze non domestiche, e questo non avviene».«Perché uscendo di notte molte utenze sono chiuse», risponde l'operatore. «Noi attacchiamo la sera quando il 50/60 per cento delle utenze già sono chiuse - spiega ancora - Quindi ci fermiamo con il, badgiamo con un nostro palmarino un codice a barre che sta all’esterno dell’utenza, come se abbiamo raccolto, ma l’utenza è chiusa fisicamente, quindi non raccogliamo. E di questene facciamo 160/200 ogni sera su ogni palmarino»La dinamica è sempre la stessa. «Ognuno di noi attacca alle 22, si mette sul camioncino e va nel quartiere assegnato - racconta l'operatore alla Iena - Ci fermiamo davanti ai ristoranti, ai bar, alle tavole calde, e dobbiamo raccogliere l’immondizia, c'è chi deve raccogliere la plastica e i metalli, chi deve raccogliere cartone, chi organico e queste cose non le facciamo mai perché noi scendiamo dal camioncino, andiamo con il nostro palmarino sul muro del ristorante del bar; all’entrata c’è un codice a barre, noi lo badgiamo e risulta all’Ama che noi abbiamo ritirato il rifiuto.o. Senza ritirare possiamo fare fino a duecento badgiate sparate per ogni palamarino, se invece dobbiamo anche raccogliere perdiamo più tempo e quindi non potranno essere superiori a 40, 45; e ovviamente si incassano meno soldi dall’Ama».Ma si tratta di un'iniziativa degli operatori o è una richiesta che viene dall'alto? Chiede Filippo Roma. L'operatore risponde così: «I dirigenti hanno addirittura creato un gruppo su Whatsapp chiamato "spara e scappa", perché dobbiamo badgiare veloce e senza raccogliere i rifiuti».