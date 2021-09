Roma, incubo rifiuti: «È tempo di prendere scelte coraggiose». L'incontro con Bertolaso e Alemanno

Roma è in piena emergenza. La situazione rifiuti peggiora di giorno in giorno e in tempi di campagna elettorale arriva il momento di cercare delle soluzioni che liberino la Capitale dall'immondizia. Al Profumo Spazio Sensoriale andrà in scena un incontro per capire come il superare l'annoso problema dei rifiuti a Roma.

Giovedì 23 settembre, alle ore 16.30, al Profumo Spazio Sensoriale si svolgerà «Emergenza rifiuti a Roma. Il tempo di scelte coraggiose». Un incontro in cui si parlerà di come i nuovi candidati del centro destra, nei vari municipi, vorrranno risolvere il problema dell'immonidizia, nel caso in cui vengano vinte le elezioni.

Alla tavola rotonda, moderata da Gian Marco Chiocci, direttore di AdnKronos, parteciperà Guido Bertolaso ed interverranno Roberto Cipolletti (presidente regionale Asi e candidato all'Assemblea capitolina per Fratelli d'Italia), Francesco Carpano (responsabile del programma Calenda sindaco), Andrea Signorini (candidato presidente del XV municipio), Daniele Torquati, già presidente del XV Municipio e nuovamente candidato alla presidenza) e Gianni Alemanno (ex sindaco di Roma).

