«Mille

zozzoni

multati e oltre 500mila euro di sanzioni per le (disastrate) casse delle amministrazioni pubbliche - annuncia la sindaca Virginia Raggi su Facebook - . Abbiamo dichiarato guerra a chi sporca la città abbandonando sacchi di spazzatura, vecchi mobili, elettrodomestici e calcinacci in strada. In questi giorni vi ho mostrato alcuni video di zozzoni che negli ultimi mesi sono stati ripresi dalle nostre telecamere, da quelle di sicurezza di attività commerciali o anche dai cellulari di cittadini che non ci stanno a vedere la nostra città maltrattata da questi incivili. Lo scorso anno - continua il sindaco nel suo post - ho istituito una squadra speciale della Polizia locale di Roma Capitale, il gruppo Pics ambiente, che indaga su questi reati e multa queste persone. I risultati sono sorprendenti: 964 persone sanzionate per un totale di 557.000 euro di multe erogate. Un dato è sconfortante: il 30 per cento delle persone multate proviene da comuni limitrofi a Roma. A volte si tratta di persone che vivono fuori città, non fanno la differenziata nel loro comune di residenza e, quando vengono in città per lavorare, pensano bene di portare la loro spazzatura con sè per scaricarla in strada a Roma

.

Nel 2018 abbiamo speso ben 2.999.239 euro per rimuovere rifiuti abbandonati in strada. Soldi che pagano tutti i cittadini di Roma. Al fianco del gruppo Pics Ambiente ora ci sono anche le telecamere che abbiamo acquistato e montato in alcuni punti strategici per 'beccarè gli incivili. Grazie al loro utilizzo sono certa che individueremo e multeremo centinaia di 'zozzonì. Come vi ho già detto, nei prossimi giorni vi mostrerò altri video che abbiamo realizzato in questi mesi, ai quali spero di poter presto aggiungere quelli che invierete voi. È una battaglia culturale che dobbiamo portare avanti insieme. Prima o poi gli faremo passare la voglia di sporcare la nostra città», conclude Virginia Raggi.

Ultimo aggiornamento: 14:22

