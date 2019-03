Rifiuti, Raggi su Facebook: «Grazie a una segnalazione multato uno “zozzone” recidivo» Video

«Un cittadino di Roma - un cittadino di cui essere orgogliosi perché si è opposto a chi, al contrario, offende la città e i suoi abitanti - ha ripreso un incivile che ha scaricato un armadio, qualche sacco e rifiuti speciali

«La storia di questo incivile, che la polizia locale ha multato per 3.100 euro - continua il sindaco - è particolare perché si tratta di un recidivo: era già stato individuato, multato e segnalato dal reparto Pics Supporto Ambiente della Polizia Locale. Ho creato un gruppo apposito che controlli il territorio e multi questi incivili. Il suo furgone è stato intercettato per la prima volta sull'Olimpica. Stava scaricando rifiuti in strada. Il reparto Pics Ambiente gli aveva contestato l'abbandono dei rifiuti e l'assenza dei documenti per trasportarlo. Appresa la lezione? Per niente. Poche ore dopo, alla polizia è giunto questo video girato da un cittadino: la seconda infrazione in un giorno. A quel punto le forze dell'ordine sono andate alla sua ricerca. Lo hanno trovato in un'altra strada. Lo zozzone recidivo, infatti, non si era fermato e si era trasferito in una nuova zona. Due pattuglie lo hanno intercettato con un altro carico di rifiuti ingombranti speciali pericolosi. A qual punto, gli agenti della polizia locale hanno disposto il fermo del mezzo per 12 mesi ed hanno inviato la notizia di reato per inquinamento ambientale alla Procura della Repubblica. Questa storia dimostra come le segnalazioni siano importanti e quanto possano aiutare il lavoro che stiamo svolgendo nella nostra città. Gli incivili che sporcano la nostra città sono una minoranza. Grazie al contributo di tutti i cittadini onesti riusciremo a insegnargli il rispetto per la nostra città». Ultimo aggiornamento: 12:56