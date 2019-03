di Lorenzo De Cicco

Un altro incendio colpisce un impianto dei rifiuti a Roma: si tratta del "Tmb" di Rocca Cencia, l'unico sito di trattamento della spazzatura di proprietà dell'Ama rimasto aperto dopo il rogo di metà dicembre che ha messo kappaò il centro del Salario. Sul posto sono già al lavoro i vigili del fuoco. Il Campidoglio è stato allertato e a breve è previsto un sopralluogo nell'impianto. Da quanto si apprende, sarebbero bruciate 3-400 tonnellate di rifiuti nell'area di ricezione del pattume. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe comunque meno esteso rispetto a quello del Salario. Ancora da valutare se il sito potrà restare aperto - fondamentale per evitare che si acuisca la crisi dell'immondizia - e quali saranno le conseguenze sulla raccolta già in estrema sofferenza, in queste settimane.