Roma continua a bruciare.nel pieno dell'emergenza della raccolta dei rifiuti, mentre si aspetta di capire se il Campidoglio scioglierà il nodo della nuova discarica. I rifiuti in strada aumentano e ricominciano anche i roghi dei cassonetti. I primi incendi si sono verificati a, al Tiburtino, nel IV Municipio, dove in meno di 24 ore sono stati dati alle fiamme 15 secchioni. Martedì mattina, in pieno giorno, i raid hanno colpito via Morello, via Meda e via Torre. Dopo qualche ora il secondo blitz.Giovedì notte roghi invece sono stati appiccati nuovamente nelche si estende da. E' il più popoloso di Roma ed è in difficoltà da giorni sulla raccolta dei rifiuti. Era finito nel mirino dei blitz incendiari anche lo scorso anno. Le fiamme sono tornate prima al, indove sono stati distrutti tre cassonetti e danneggiate due auto. Dopo dieci minuti, il fumo si è alzato dall'altra parte di via Appia Nuova, allo Statuario, in via Acerenza. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e due pattuglie dei commissariati die del. Un blitz pensato, organizzato: è avvenuto su due vie che distano meno di duecento metri l'una dall'altra. Grande la preoccupazione dei residenti del Municipio già attanagliati dal problema dei rifiuti in strada soprattutto nella vicina. I raid sono avvenuti a qualche chilometro di distanza, in quartieri meno popolosi, più isolati, dove è più facile colpire senza essere notati.“Siamo molto preoccupati, temiamo che possano tornare i roghi così come accaduto qualche mese fa – spiega Silvia Fracassi, vicepresidente del comitato di quartiere– grazie all'impegno dei residenti in passato è stato sventato un altro attentato incendiario a un cassonetto. I nostri principali problemi – aggiunge – sono i rovistatori e chi abbandona i rifiuti ingombranti”. Torna la paura, insomma, in quella che viene definita dai residenti “un'isola felice”, per l'impegno civico dei cittadini. Nel 2019 sono stati oltre 350 i cassonetti Ama da 2.400 litri bruciati e il record va anche quest'anno alcon punte di oltre 130 roghi: a giugno i secchioni distrutti sono stati oltre 45. La presidente del VII Municipio Monica Lozzi (M5s) sbotta: "Incendiare un cassonetto non è un dispetto verso l'amministrazione ma verso i cittadini, la raccolta dei rifiuti già vive un momento difficile, se poi si riduce il numero di cassonetti rischi di avere sempre più rifiuti per strada, o sono delinquenti o persone stupide". Nel 2018 sono stati bruciati oltre 500 secchioni e il danno ammontava a oltre 250 mila euro. Più di 100 secchioni erano stati incendiati proprio nel VII Municipio dove ad aprile dello scorso anno venne arrestato un piromane. Ma i roghi continuarono. Di giorno, sempre a Cinecittà, tra la metro Giulio Agricola e il parco degli Acquedotti. Ora la mira si è spostata di qualche chilometro, colpendo quartieri più isolati divisi soltanto dalla via Appia Nuova: Statuario e Quarto Miglio.