Caos rifiuti a Roma, l'Ama sciopera il 14 luglio

Alle criticità registrate negli ultimi giorni sul fronte della raccolta rifiuti, si aggiunge anche lo spettro di uno sciopero in Ama nel mese di luglio.I sindacati Fp Cgil, Fit Cigl, Uilt e Fiadel hanno inviato oggi una comunicazione alla sindaca e al prefetto in cui «proclamano una intera giornata di sciopero per sabato 14 luglio: l’astensione riguarderà tutti i turni di lavoro e saranno garantiti solamente i minimi di servizio come previsto dalla normativa e da accordi aziendali».