Ricordando Bikila a Roma, giovedì 10 settembre 2020 maratona a staffetta allo stadio Nando Martellini

Giovedì 10 settembre 2020 ricorrono i 60 anni dalla Maratona Olimpica di Roma '60, vinta da Abebe Bikila a piedi nudi. L'ACSI Italia Atletica, società organizzatrice della Roma Appia Run, da sempre legata al mito di Bikila, presenta la maratona commemorativa a staffetta all'interno dello Stadio delle Terme di Caracalla - Nando Martellini per celebrare uno dei momenti più iconici della storia dell’atletica mondiale.



L’evento è organizzato con il contributo della Regione Lazio. Saranno 106 i partecipanti a percorrere i 42,195 km della prova, ad ognuno toccheranno 400 metri. Tra loro anche 15 atleti etiopi della comunità etiope di Roma. La maratona a staffetta prenderà il via alle ore 18,30, lo stesso orario in cui prese il via la Maratona sotto il Campidoglio.



Saranno presenti esponenti delle istituzioni politiche e sportive, oltre ai rappresentanti dell'ambasciata etiope a Roma. Tra i partecipanti alla staffetta anche la squadra Campione d'Italia della staffetta 4x400 dell'Atletica Futura Roma. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 19:32

