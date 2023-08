Richard Orlinski, per la prima volta le opere in esposizione a Roma

di Redazione web

Richard Orlinski (artista di fama internazionale) sbarca per la prima volta a Roma. L’artista parigino esporrà le sue meravigliose opere nella coloratissima galleria d’arte contemporanea targata AM Arte di Alessandra Mazzoleni, Founder e Art Director, in Via Muzio Clementi 44/46 (Piazza Cavour).

Alessandra Mazzoleni giovane gallerista (generazione zeta ma già con un fiuto formidabile per artisti e le opere d’arte di caratura internazionale). “Enfat Prodige” nel campo del collezionismo e del marcato dell’arte, figlia d’arte sì ma che ha saputo conguagliare a sé l’esperienza di famiglia al suo intuito verso una nuova visione dell’arte e del suo mercato. Con l’entusiasmo e il talento è riuscita in poco tempo a far della galleria AM Arte un punto nevralgico per collezionisti e artisti. Tra i tanti artisti esposti c’è davvero un bel colpo da maestro da manuale e sono le opere di Richard Orlinski.

Chi è Richard Orlinski

Richard Orlinski è in assoluto uno dei rappresentanti più influenti del Neo- Pop Art francese, la sua carriera come scultore comincia a Parigi, sua città natale, nel 2004. Diciannove anni dopo, secondo Artprice è uno dei dieci artisti francesi più venduti al mondo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA