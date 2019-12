Riccardo Lucangeli, più forte dell'autismo: a 16 anni diventa campione italiano di nuoto pinnato

Run Rome The Marathon: al via a Roma gli allenamenti collettivi

Martedì 3 Dicembre 2019, 17:05

La passione per lo sport che diventa più forte di qualsiasi disabilità. C'è un ragazzo della provincia di Roma sul tetto d'Italia, dopo aver conquistato benai campionati nazionali di: si chiama, è nato e cresciuto a, ed è affetto da, ma questo non gli ha impedito di vivere con amore e determinazione lo sport.Riccardo,, frequenta il secondo anno del liceo scientifico Majorana ed ha iniziato a praticarea livello agonistico nel 2012, grazie ai campus estivi sportivi dell'associazione Progetto Aita. Pochi mesi dopo,aveva iniziato la sua preparazione presso il Circolo sportivo nuoto Belle Arti di Roma, per poi iniziare a gareggiare per la prima volta con la Fipsas (federazione nuoto pinnato). Una volta sbocciato il talento di Riccardo, c'è stata una graduale ascesa a livello agonistico: due vittorie nel campionato regionale del Lazio, poi l'inizio degli allenamenti al Centro di preparazione paralimpica e il tesseramento nella SS Lazio Nuoto. Lo riporta Dentro Magazine.Dopo i primi successi a livello regionale,ha esordito nello scorso aprile ai campionati italiani giovanili di nuoto paralimpico, ottenendo un quarto posto nei 50 metri stile libero. Il vero exploit, però, è giunto lo scorso 24 novembre, durante idi: superando altri 500 atleti, Riccardo Lucangeli ha conquistato ben quattro medaglie d'oro (nei 25, 50, 100 e 200 metri stile libero). Il ritorno a casa, accolto da amici e parenti, è stato trionfale.La mamma di Riccardo,, ha dichiarato: «Mio figlio è un ragazzo dolce, affettuoso e sereno, ha solo un modo diverso di pensare, apprendere e comunicare. Non è un modo sbagliato, è il suo modo di essere e abbiamo imparato che con questi ragazzi non bisogna mai porre limiti, sono pronti a smentirti un attimo dopo». Molto soddisfatto anche il papà,, che ha spiegato: «Questi traguardi e queste medaglie non possono che fare piacere, ma la vera gioia è vedere mio figlio uscire felice dalla piscina».