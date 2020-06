Appuntamento con Rembrandt: riaprono al pubblico Galleria Corsini e Palazzo Barberini a Roma

Appuntamento con Rembrandt

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 16:16

: domani,riaprono al pubblico dopo il lockdown Covid Palazzo Barberini e Galleria Corsini, sedi delledi Roma (dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 18 ). Ad attendere i visitatori due geni della pittura.(via della Lungara 10)conl’, a cura diprorogata fino al 30 settembre 2020. L’esposizione ruota intorno al capolavoro del maestro di Leida, originariamente appartenente alla collezione del cardinale, che ritorna per la prima volta in Italia dal 1799. Una serie di documenti e incisioni ricostruiscono l’intrigante vicenda collezionistica che ha portato la tela al www.rijksmuseum.nl di Amsterdam, dove viene tutt’oggi conservato.(via delle Quattro Fontane 13): un genio inquieto nella Roma di Caravaggio, a cura di Gianni Papi è prorogata fino al 1° novembre 2020. Si tratta della prima mostra monografica dedicata a Orazio Borgianni (Roma, 1574 – 1616) con 18 opere autografe fra cui due capolavori dell’artista conservati al museo, l, sant’Elisabetta e un angelo, tre prestiti internazionali da Edimburgo, Amsterdam e Dresda, a cui sono affiancate 17 opere di altri artisti tra cui Antiveduto Gramatica, Giovanni Lanfranco, Carlo Saraceni, Giovanni Serodine.«La decisione di ridurre giorni e orari di apertura è stata presa - spiega la direttrice- con il doppio obiettivo di tutelare i lavoratori e contribuire, per quello che possiamo, a ridurre l’impatto sulla mobilità urbana negli orari di punta. I nostri visitatori saranno accolti in piena sicurezza e potranno godere al meglio delle nostre collezioni e delle nostre mostre».L’accesso sarà regolamentato nel rispetto delledisposte dalla legge.Le visite per gruppi sono temporaneamente sospese, così come il servizio guardaroba (si invitano i visitatori a non portare con sé caschi, zaini o valigie, non ammessi all’interno del museo).Invariato il costo del(12 euro intero, 2 euro ridotto), raddoppiato il periodo in cui potrà essere utilizzato in entrambe le sedi (20 giorni anziché 10). La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria: Palazzo Barberini: https://bit.ly/BigliettiPalazzoBarberini e Galleria Corsini https://bit.ly/BigliettiGalleriaCorsini, oppure 06-32810.