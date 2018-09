Retesole, tornano i 100 secondi con l'ex ministro Cesare Damiano

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo la pausa estiva riprende su Retesole, l’emittente tv del Lazio, dell'Umbria e della Toscana diretta da Marco Finelli, l’appuntamento con la striscia quotidiana “100 secondi” curata dall'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano.In questa ripresa autunnale, c'è anche una grande novità: Damiano, infatti, condurrà anche un programma di mezz’ora in onda il venerdì, "L’approfondimento", nel quale l'ex ministro si confronterà con un ospite in studio per analizzare i temi dell’attualità politica e sociale, dell'economia, del lavoro e della previdenza.E' possibile seguire Retesole sul canale 13 in Umbria e 87 del Lazio del digitale terrestre.