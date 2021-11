Organizza rete di pusher assoldando gli indigenti: 200 euro al mese per tenere droga e armi in casa

«Pensionato, insospettabile con problemi economici e di salute cercasi». è un annuncio immaginario, ma che rende bene la novità scoperta nel sistema dello spaccio di droga. Perché ora gli indigenti e i fragili sembrano essere le persone ideali da reclutare. Un narcotrafficante di San Basilio infatti li avvicinava nei bar o nei centri per l'emergenza abitativa, quindi li assumeva per tenere in casa cocaina e armi in cambio di poco più di 200 euro al mese, per mandarli in carcere al suo posto e per garantirgli impunità. Lo spacciatore senza scrupoli che percepiva anche il reddito di cittadinanza, il quarantaduenne Enrico Rico è stato arrestato dai detective della polizia giudiziari del VI distretto del Casilino. Quando gli agenti in borghese, della dirigente Isea Ambroselli, erano stati informati di strani via vai in una cantina a Ponte di Nona, hanno deciso di approfondire. Con un cane poliziotto antidroga hanno ispezionato locali e garage nei sotterranei del palazzo da dove era stata nascosta una pistola e 96 proiettili. In casa aveva più di un chilo di cocaina, di media qualità. Proprio pochi minuti prima, l'anziano settantaduenne proprietario della cantina, si è incontrato con il datore di lavoro che gestiva, da un elegante appartamento, un florido spaccio di cocaina nella zona di via Siculiana a Tor Bella Monaca vecchia. Perquisito, è stato trovato in possesso 2.400 euro in banconote di vario taglio, nascosti nell' armadio della camera da letto , un bilancino di precisione e tre fogli manoscritti riportanti nomi e cifre, nascosti all'interno di un mobile nel soggiorno. Durante l'udienza di convalida, i giudici della V sezione penale hanno anche inviato all'Inps la comunicazione per la revoca del reddito di cittadinanza che il pregiudicato, con diversi precedenti per spaccio, percepiva.

