Retape, la due giorni dei talenti musicali capitolini

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo nomi affermati. Il- che si è aperto con i due live trionfali degli(26 e 27/05) - offre lo stesso palcoscenico della cavea dell’Auditorium a venti artisti emergenti romani., il festival dedicato alla scena musicale capitolina, per una due giorni di rock - sabato e domenica - in cui sarà possibile ascoltare le migliori realtà musicali cittadine, giovani band e ospiti storici, nuove star e artisti di successo.Questo l’avvicendarsi degli artisti nelle due serate: Luca D’Aversa,, Leo Pari, Filippo Gatti, Rho, Germanò, Il Grido, Amir, Assalti Frontali,, Garçon Fatal, Bombay (sabato); Artù, Lillo e I Vagabondi, Los3Saltos,, Orchestraccia, Piotta (foto),, Giuda, Mésa (domenica).Retape si è presentato quest’anno con una formula ampliata e sviluppata in diverse rassegne: Retape Lab, con ospiti Tommaso di Giulio, Mòn, Andrea Ra e La Scala Shepard; Retape Off, nelle realtà locali (CSO La Strada, Teatro Tor Bella Monaca, DeFrag, Geronimo’s, Jailbreak) con Chiara Padellaro, The Artisan, Mark Hanna Band, I dei degli Olimpo.