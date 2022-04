Resistenza, Liberazione: la Brigata Maiella arriva in Senato

Resistenza, Liberazione, Patria: valori scolpiti nella storia italiana che fanno rima con libertà, pace e democrazia, pilastri insostituibili della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. La guerra in Ucraina sta alimentando il dibattito sui principi fondamentali dell’Unione Europea e del mondo occidentale e ripropone in tutta la sua drammaticità i temi del rispetto degli accordi di pace, dei trattati, delle sovranità territoriali e degli equilibri internazionali.

Argomenti di grande attualità che verranno affrontati nel corso di un incontro al Senato cui prenderanno parte storici, scrittori e giornalisti. Lo spunto verrà offerto il 22 aprile alle 16.30 a Roma nella sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia, 29, dai contenuti di un libro di Marco Patricelli “La Brigata Maiella - L’epopea dei patrioti italiani nell’ottava Armata britannica”.

Interverranno, oltre all’autore del volume, il senatore Nazario Pagano, vicepresidente della prima commissione del Senato, Giovanni Grasso, saggista, portavoce del presidente della Repubblica, Roberto Olla, storico del Tg5, Mario Sechi, direttore dell’Agi, già direttore del quotidiano Il Tempo, Luciano Zani, storico UniRoma.

Protagonisti della Brigata Maiella furono 1.500 uomini con tesserino militare italiano, ma che vestivano uniforme inglese sotto il comando polacco. Un gruppo di patrioti che portò il suo contributo alla Resistenza risalendo l’Italia dall’Abruzzo a Bologna e proseguendo fino ad Asiago e che la prima volta ottenne il riconoscimento della storia, che fino a oggi è stato negato a causa della loro lontananza dai canoni mitizzati dalla guerra di liberazione. Comandata da Lionel Wigram, un ufficiale ebreo dell’esercito inglese, dall’avvocato abruzzese socialista Ettore Troilo e dal sottotenente della Regia aeronautica Domenico Troilo (ricorre il centesimo anniversario della sua nascita), la Brigata che aveva un suo stemma fu più volte citata nei bollettini alleati, ma non ebbe mai il riconoscimento del ruolo svolto.

Grazie alle ricerche dello storico e giornalista Marco Patricelli, il libro aggiunge un capitolo mancante nella narrazione della guerra di liberazione, visto da una prospettiva nuova e nel fedele rispetto degli eventi, cambiandone la prospettiva con un’analisi rigorosa e convincente. I maiellini non facevano parte del Corpo volontari della libertà, non appartenevano a nessun partito e non avevano un commissario politico. Non era quindi una brigata partigiana, ma un gruppo di patrioti che non giurò fedeltà al Re e partecipò alla resistenza in modo apolitico e apartitico. E proprio per questo motivo i combattenti non furono mai disarmati dall’esercito inglese, al contrario di quanto avveniva con le formazioni partigiane. Un caso unico. Da approfondire. Nelle aule del Senato della Repubblica.

