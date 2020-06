Rendez-Vous, il Festival del nuovo cinema francese apre in sicurezza la stagione delle anteprime. Ospite il regista Arnaud Desplechin

Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano. I biglietti si possono acquistare su www.sacherfilm.eu, info rendezvouscinemafrancese.it, sacherfilm.eu, www.unifrance.org

Per il suo decimo anniversario,, il Festival del nuovo cinema francese, torna a Roma, all'Arena, da domani - 1° luglio 2020 - al 6 luglio con un'edizione speciale en plein air.Ad aprire questa edizione speciale, il 1° luglio alle 21.30, è l’anteprima nazionale di, l’ultimo lungometraggio di un cineasta amatissimo in Italia:, cui il festival, appena due anni fa, ha dedicato un focus speciale. Il film, in Concorso a Cannes 2019, distribuito da No.Mad Entertainment, sarà nelle sale in autunno.Tra gli esordi dirompenti della stagione, già rivelazione della 72° edizione del, il festival presenta, in anteprima italiana,di, distribuito da Teodora Film, nelle sale in autunno.Dalla regista del film-rivelazione de La Bataille de Solférino e della sorprendente commedia Victoria,, arriva a Roma, in anteprima,, prossimamente in sala con Valmyn Distribution.Ancora nel solco degli autori più affermati del nuovo cinema francese, si posizionache, regista e sceneggiatrice già nota per Augustine e Maryland (presentati al festival Rendez-vous), si cimenta conin un genere tradizionale come la space story, ma in un modo originale e innovativo per offrirne la sua versione unica e raffinata, lontana dallo spettacolare.Ottimo esordio quello diche con– distribuito da Universal Pictures – orchestra un emozionante incontro tra i due generi americani per eccellenza: il western e il film carcerario.Chiude il festival, il 6 luglio:di Valérie Donzelli, commedia buffa e romantica su una donna che decide di ri-divenire architetto della propria vita. Dichiarazione d’amore a Parigi, commedia gioiosa e clownesca, piena di fantasia e dolcezza, Notre Dame è impreziosito dalle performance di una banda di formidabili attori che affiancano la protagonista:Rendez- Vous, il Festival del nuovo cinema francese è una iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia, lamanifestazione è realizzata dall'Institut français Italia, con la collaborazione di UniFrance. Il responsabile del progetto è Benoît Blanchard e la direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini. Bnl Gruppo Bnp Paribas, per il decimo anno consecutivo, è Main Sponsor della rassegna. Il festival beneficia anche del sostegno dellaFondazione Nuovi Mecenati, fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea di Brioni, dell'Hotel St Regis Rome, di France 24 e AirFrance, vettore ufficiale.