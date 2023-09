Rivoluzione open bus: meno mezzi e più green, attenzione al centro storico

di Emiliano Pretto

Ridurre il numero di “open bus” a circa 60 mezzi. Razionalizzare i capolinea. Premiare gli operatori attenti ai temi della sostenibilità ambientale. E, in definitiva, rendere più efficiente e rispettoso del centro storico il servizio. Questi gli obiettivi che si pone il nuovo testo del regolamento sui bus turistici a Roma, per intenderci quelli scoperchiati che accompagnano i turisti in giro per le strade del centro per ammirare e fotografare dall’alto i monumenti più famosi della città.

Il nuovo regolamento è frutto di un emendamento di maggioranza che modifica il testo ritirato alcune settimane fa in aula, dopo le polemiche tra alcuni consiglieri di centrosinistra e la giunta, rea di aver presentato una bozza che recepiva le indicazioni della Regione Lazio interpretate dagli operatori come un’apertura generalizzata del servizio.

Cosa cambia con il nuovo testo? Per poter far circolare i propri bus turistici tra le strade della Capitale bisognerà partecipare a una procedura di evidenza pubblica. Due i canali di accesso al mercato: il primo sarà dedicato agli operatori attuali, a cui verrà chiesto di adeguarsi ai nuovi standard previsti nel regolamento: mezzi più green e meno inquinanti, dotati di sistemi di accessibilità per le persone con disabilità, e predisposti per il multilinguismo.

