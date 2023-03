Regione Lazio, Rocca presenta la giunta: 5 uomini e 5 donne. Sua la delega alla Sanità: «Ci ho messo la faccia»

di Redazione web

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha presentato la nuova giunta, presso la sede di via Cristoforo Colombo a Roma. La squadra è composta da dieci assessori, 5 uomini e 5 donne. Rocca tiene per sé la delega alla Sanità: «È un impegno su cui ho messo la faccia e voglio assumermi la responsabilità», ha detto.

FdI fa il pieno di deleghe "pesanti"

La giunta: 5 uomini e 5 donne

La spartizione prevede 6 incarichi per FdI, con la delega alla Sanità per Rocca. Mentre 4 assessorati, due a testa, per Lega e Forza Italia. In particolare, per Fratelli d'Italia, i nomi sono il Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera. Il primo ha le deleghe al Bilancio, all'agricoltura, caccia e pesca, mentre per il secondo l'assessorato ai Trasporti e rifiuti. La vicepresidenza è di una donna e, in questo caso, c'è l'ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega allo Sviluppo economico e Artigianato. Sempre in quota Fratelli d'Italia, Elena Palazzo è il nuovo assessore all'Ambiente, aree protette, biodiversità, sport e turismo, mentre Massimiliano Maselli Politiche sociali. Poi la novità Manuela Rinaldi ha l'incarico di guidare i Lavori pubblici e politiche di ricostruzione. Per quanto riguarda la Lega, Pasquale Ciacciarelli è il nuovo assessore all'Urbanistica e politiche abitative. Altro nome forte del Carroccio è Simona Baldassarre, che ha la delega alla Cultura, pari opportunità e politiche giovanili e della famiglia. Sul fronte Forza Italia, il secondo dei non eletti, Giuseppe Schiboni, è il nuovo assessore al Lavoro, Università, Scuola e Formazione, Ricerca e Merito. Infine, Luisa Regimenti è il nuovo assessore al Personale, Sicurezza urbana e rapporti con gli enti locali. Il nuovo capo di Gabinetto è Giuseppe Pisano.

Le case popolari

«Sulle case popolari ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni, non è pensabile che si viva nel degrado, nell'illegalità, che persone con redditi di 359mila euro occupino una casa popolare come ho scoperto. Compatibilmente con la normativa intendo intervenire, in questi giorni abbiamo già scoperto circa 100 persone che occupano case popolari a Roma pur avendo redditi superiori ai centomila euro. Redditi in chiaro, non in nero, che gli consentono di trovare una casa altrove. È un problema di legalità e di decoro. È evidente che i mostri come Corviale devono trovare una soluzione». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa di presentazione della giunta.

