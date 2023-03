Regione Lazio, pronta la giunta Rocca: FdI fa il pieno di deleghe "pesanti"

di Emiliano Pretto

La giunta del nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è pronta. Dieci (come da statuto) gli assessori individuati, anche se il governatore terrà per se la fondamentale delega alla Sanità. Fino al momento dell'annuncio ufficiale, atteso per oggi, che però potrebbe slittare a domani per sensibilità istituzionale vista la concomitanza con i funerali del senatore Bruno Astorre, potrebbe essere limata qualche delega. Ma la squadra non dovrebbe subire stravolgimenti.

Gli assessori della giunta Rocca



Fratelli d'Italia ha incassato 6 assessorati. Roberta Angelilli è la nuova vice presidente della Regione, ma diventerà anche assessora alle Attività produttive. Giancarlo Righini, uno degli uomini più vicini alla Premier, Giorgia Meloni, accorpa due deleghe: sarà il nuovo assessore regionale al Bilancio ma anche all'Agricoltura. Sembra avviato a tenere due deleghe anche Fabrizio Ghera: sarà il nuovo assessore ai Lavori Pubblici ma potrebbe prendersi l'Urbanistica. Massimiliano Maselli sarà il nuovo assessore ai Trasporti, Giancarlo Tagliaferri allo Sport e Elena Palazzo la nuova assessora alle Politiche Sociali.





