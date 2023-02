Boom di consiglieri di Fratelli d'Italia: 22. Mister Preferenze è Righini. Bocciati Nobili e Bergamo. Ci sono più donne

di Lorena Loiacono

Trenta consiglieri alla maggioranza (31 con il presidente Rocca) e 20 all’opposizione. Al Centrodestra il bottino pieno, specie con i 22 seggi di Fratelli d’Italia: seguono a pari merito Lega e Forza Italia con 3 consiglieri, Civica Rocca e Udc un seggio ciascuno, più appunto un motivatissimo Francesco Rocca. «È una grande responsabilità, con l’obiettivo di governare per 10 anni». Venti in tutto all’opposizione: qui siederanno Alessio D’Amato (a cui spetta l’incarico di diritto), 10 consiglieri del Pd, 2 del Terzo Polo, uno della Civica D’Amato e uno per Verdi-Sinistra, 4 del M5s e uno per il Polo progressista.

CONFERME E ADDII Mr preferenze è Giancarlo Righini, consigliere regionale uscente sostenuto dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro Lollobrigida: viaggia oltre le 30mila preferenze. Nel Pd fa l’en plein di preferenze Sara Battisti: la compagna di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Gualtieri protagonista della lite fuori da un ristorante in Ciociaria, ha ottenuto oltre 17mila voti personali a Frosinone. Tra i primi confermati ci sono Aurigemma per il centrodestra e l’ex vicepresidente della giunta di Zingaretti, Daniele Leodori. Non sono stati eletti invece Vittorio Sgarbi con il centrodestra, Giulia Lupo, ex parlamentare per il M5S, e l’ex vicesindaco della giunta Raggi in Campidoglio, Luca Bergamo, candidato in Lazio con Demos per D’Amato. Nulla di fatto neanche per il renziano Luciano Nobili.



LA MAPPA Sono 33 i consiglieri di Roma: 17 nella maggioranza e 16 all’opposizione. Dei 22 consiglieri di FdI 13 sono a Roma, 2 a Frosinone, 3 a Latina, 2 a Rieti e 2 a Viterbo. Dei 3 della Lega 2 sono a Roma e 1 a Latina. I 3 di Forza Italia sono 2 a Roma e 1 a Latina. Passando invece all’opposizione, il Pd elegge 10 consiglieri, di cui 7 a Roma, uno a Frosinone, uno a Latina, uno a Viterbo. I due del Terzo Polo sono entrambi a Roma così come il consigliere per la Civica D’Amato, quello per i Verdi-Sinistra e quello del Polo progressista. Riguardo invece al Movimento 5 Stelle, sono eletti 4 consiglieri, tutti a Roma tra cui la candidata presidente Donatella Bianchi.

QUOTE ROSA In aumento le donne che siederanno nell’aula della Pisana: 21 le consigliere, sui 51 sranni, in aumento rispetto al 2018 quando erano appena 16.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 07:00

