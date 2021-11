Regione Lazio, Andrea Napoletano è il nuovo Capo di Gabinetto

Andrea Napoletano è il nuovo Capo di Gabinetto della Regione Lazio. La Giunta regionale ha approvato la sua nomina, su proposta del Presidente Zingaretti.

Già Direttore dell’ATER ROMA è stato, dal 2017 al 2018, Presidente dell’Autorità Garante per la sorveglianza presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove dal 2016 al 2018 ha ricoperto anche l’incarico di Segretario Generale e Capo della segreteria tecnica del Ministro.

Dal 2013 al 2016 è stato Direttore del Dipartimento attrazione investimenti esteri dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In passato è stato anche Vicepresidente della Waipa, World Association of Investment Promotion Agencies, e Consigliere economico del Viceministro dello Sviluppo Economico.

