Regionali Lazio, 4,8 milioni di cittadini chiamati al voto. Alle 12 affluenza all'8,9%

di Redazione web

Dalle 7 del mattino sono aperti i seggi in tutto il Lazio per eleggere il nuovo presidente della Regione Lazio, che succederà a Nicola Zingaretti e a rinnovare il consiglio regionale. Si potrà votare domenica 12 febbraio fino alle ore 23 e lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15, mentre domani è previsto lo spoglio, subito dopo la chiusura dei seggi.

Ed a metà mattinata, poco dopo le 11 ha votato il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato che ha espresso il suo voto al seggio di largo Castelseprio, nella zona di Labaro. «Ho molta fiducia. E' bene che tutti vadano a votare: la partecipazione è sempre importante. Passerò questa domenica in famiglia e domani attenderò l'esito del voto al comitato elettorale». Poco prima, invece, ha votato Carlo Calenda al seggio di via del Lavatore 38, nei pressi di Fontana di Trevi.

Candidati

Nel Lazio sono in totale 5.306 le sezioni suddivise in 378 comuni, per un totale di quasi 4,8 milioni di votanti nel Lazio. Si vota su 5 circoscrizioni che corrispondono alle cinque province. I candidati a governatore del Lazio sono:Alessio D'Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). Il consiglio regionale del Lazio è composto da 50 consiglieri più il presidente della Regione.

Come votare

La scheda elettorale è di colore verde. L'elettore ha tre opzioni: votare per il candidato presidente (e la scelta non si estende alle liste collegate), votare per candidato presidente e una lista (nel caso si selezioni solo sulla lista la preferenza di estende anche al candidato) o optare per il voto disgiunto, cioè scegliere una lista e un candidato governatore non collegato.

È possibile esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio regionale: basta scrivere il cognome del candidato, o nome e cognome, accanto al simbolo della lista a cui appartiene. Nel caso si esprimano due preferenze, devono riguardare due candidati di sesso diverso pe rispettare la cosiddetta parità di genere. Se si scelgono due uomini o due donne la seconda scelta sarà annullata. Lo spoglio inizierà lunedì subito dopo la chiusura dei seggi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 12:59

