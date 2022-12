Regionali Lazio, la Lista Calenda a Francesco Rocca: «Si può vivere a Ostia anche senza spacciare droga»

«Nella prima intervista alla Stampa da candidato Governatore del Lazio del centrodestra, Francesco Rocca risponde sulla vecchia vicenda di spaccio che lo vide coinvolto molti anni fa, attribuendo di fatto le responsabilità al contesto in cui viveva, affermando cioè che bisogna capire che viveva ad Ostia che non è proprio un ambiente tranquillo... Un'affermazione che consideriamo totalmente fuori luogo e anche offensiva per un territorio che si candida a rappresentare». Così la capogruppo capitolina della Lista Calenda Flavia De Gregorio insieme al consigliere del Municipio X Andrea Bozzi e a Raffaella Vecchiarelli Segretario del Direttivo di Azione nello stesso Municipio. «Perché anche in quegli anni, e tanto più oggi, visto che ne parla al presente, Ostia è un posto sufficientemente tranquillo per non essere costretti a spacciare eroina», proseguono. «Ci auguriamo che Rocca, a cui va tutto il nostro rispetto per ciò che ha fatto nella Croce Rossa, possa spiegare meglio cosa intendesse dire e possa anche evitare in futuro di puntare il dito su un territorio che, in termini di immagine delinquenziale e tossica, ha già subito abbastanza». «Qui la gente lavora, studia e cresce e per lo più non ha mai spacciato, ambiente o non ambiente permettendo», conclude Vecchiarelli.

