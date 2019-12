Referendum Atac, il Tar del Lazio accoglie il ricorso: «Quorum non valido»

Martedì 3 Dicembre 2019, 19:02

Ilconsultivo su, a, ora diventa un caso. Il, infatti, ha accolto il ricorso degli organizzatori, stabilendo che l'applicazione delfosse illegittima.Ilsi tenne anel novembre del 2018 e riguardava la liberalizzazione del servizio di trasporto pubblico, attualmente svolto da, con il quale è stata contestata l'applicazione del quorum minimo alla consultazione, poichè previsto da norma statutaria abrogata. Al referendum aveva votato solo il 16,4 per cento degli aventi diritto, e non era stato raggiunto il quorum del 33 per cento stabilito dallo statuto del Comune.Gli organizzatori però hanno contestato la legittimità del: era infatti stato abolito dal Comune di Roma il 30 gennaio 2018, lo stesso giorno in cui era stata emessa l'ordinanza per indire il referendum. Il Tar ha perciò accolto il ricorso, concludendo che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto promulgare il risultato del referendum.