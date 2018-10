Roma, scontro fra tram 8 e auto al semaforo: donna ferita sulla Gianicolense

Un video ironico e divertente, quello girato con un'attrice che interpreta Virginia Raggi, con tanto di fascia tricolore, nel centro storico. Così i Radicali hanno deciso di pubblicizzare il referendum su Atac a Roma, per cui si voterà il prossimo 11 novembre.C'è molta ironia sugli slogan e gli annunci della, in questo video girato nel centro della Capitale e che termina con il montaggio di un video reale, ovvero l'a via del Tritone nello scorso mese di maggio. Il mezzo esplode proprio mentre la fintapronuncia il suo famoso slogan «Il vento sta cambiando», ed iattaccano così: «Il vento del cambiamento puzza di bruciato».Ildel prossimo, promosso dalla piattaforma, non mira a fare diun'azienda privata, bensì di rompere il monopolio del trasporto pubblico a, consentendo l'ingresso, tramite gara, anche ai privati. L'obiettivo è quello di aumentare la concorrenza e, di conseguenza, anche la qualità del trasporto pubblico, una delle tante 'piaghe' che i cittadini romani devono patire.«Una sosia della sindaca si aggira per i quartieri di Roma, convinta che i tempi di attesa alle fermate di Atac diventino momenti per socializzare e leggere un buon libro, che il caldo insopportabile dei bus senza aria condizionata sia una comoda sauna, o che la periferica via del Tritone sia diventata, grazie all'amministrazione, centro storico» - spiegano iin una nota - «La sindaca e l'amministrazione, che della democrazia diretta hanno fatto solo uno slogan, stanno fingendo che il referendum Mobilitiamo Roma non esista, sembrano addirittura volerlo boicottare: per questo da oggi, e per le prossime quattro settimane sarà lanciata dal comitato per il sì una campagna sui social che vede proprio la sindaca, latitante nella realtà, protagonista almeno nella finzione».