Fresu, Bosso, Ciammarughi: il tramonto è jazz al parco archeologico dell'Appia Antica

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 18:19

Grandi nomi della musica -- e l'ineguagliabile scenario delle vestigia romane, carte vincenti della rassegna “” promossa dalcon Mibact e Regione Lazio.Scelti dal direttore artistico, sono in arrivo altri quattro grandi spettacoli:Fabrizio Bosso ospite speciale del Norma Ensamble -- darà vita al primo concerto della rassegna ambientato al(via Appia Antica 251) nel complesso della(location scelta in luogo del, che consentirà lo svolgimento dei concerti anche in caso di pioggia).I due live – alle18.30 e alle 20.30 - segnano un incontro particolarmente interessante tra uno dei più amati e importanti musicisti del panorama italiano e internazionale, Fabrizio Bosso, e il jazz dalla spiccata matrice europea del Norma Ensemble composto dal sassofonista, il pianista, il contrabbassistae il batterista. Reinterpreteranno brani originali dell’album “Revelation” (2020)- rappresentano l'evento clou della manifestazione: il trombettista Fresu - uno dei massimi esponenti del jazz nazionale e internazionale - e uno dei grandi geni della musica italiana, Ciammarughi proporranno brani originali reinterpretati con la poesia che testimonia la fecondità e l’alto valore di questo incontro tra due grandi artisti. Al Casale di Santa Maria Nova, alle 18.30 e alle 20.30.dalle 19.00 sarà protagonista ilfeat., con il carismatico batterista, il pianista, il trombettistae il contrabbassista. La tradizione dello swing e del bebop sono le linee guida di questo gruppo di star del jazz italiano.Seguirà una grande jam session - dedicata a, ideatore della rassegna scomparso prematuramente - con alcuni dei musicisti della rassegna e tanti ospiti.Sonorità del futuro -alle 18.30 - con il duo della cantantee del pianista, compagni nel progetto e nella vita, con le sonorità di ricerca del loro album “Catching a Falling Star” in cui si ritrova tutta la sintonia umana e musicale della coppia di artisti. Alle 20.30 protagonista l’formato da alcuni tra i più interessanti musicisti del panorama jazz italiano: l’hammondista, il contrabbassistae il batterista. Una band dal grande interplay che si fonda intorno all’intrigante sound dell’organo Hammond, terreno fertile per l’improvvisazione.Biglietto unico 12 euro, in prevendita su TICKET ITALIA (https://ticketitalia.com/concerti/around-jazz) e anche in loco (ingresso ridotto a €6 per gli under 18 e per gli iscritti a Conservatori statali e Istituti Superiori di Studi Musicali).Carnet 5 concerti intero €50 - ridotto €25 - Carnet 2 concerti per le date con due spettacoli intero €20 - ridotto €10.L’ingresso è subordinato alle norme emergenza CovidInfo e contatti www.parcoarcheologicoappiaantica.it e social