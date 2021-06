Raro esemplare di “Gabbianella” salvato dai poliziotti della Questura di Roma

Era atterrata sul piazzale interno della questura centrale, dove sono parcheggiate le volanti e dove, il caso a voluto, è raffigurato il simbolo araldico dell'aquila della polizia. Forse era al suo primo volo ed era anche ferita, quando gli agenti in servizio all' ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico diretti dal primo dirigente Massimo Improta e coordinati dall' ispettore Giovanni Sorrentino, l'hanno trovata che si trascinava e annaspava con le ali mentre cercava di volare via. L'uccello, della famiglia a cui appartengono i gabbiani e protagonista del film “La gabbianella e il gatto” ha avuto la stessa sorte di quella dell'opera cinematografica. Dopo essere stata accudita dagli agenti e curata dagli esperti e veterinari della Lipu la gabbianella ha ripreso il volo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 12:07

