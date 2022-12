Truffe agli anziani a Roma, 10 in manette: colpivano alla Romanina e in altri quartieri periferici

di Emilio Orlando

Rapine, truffe e rapine agli anziani e alle categorie deboli nel mirino della polizia. Dieci pericolosi criminali, specializzati in reati predatori che non si facevano scrupoli di svuotare i conti correnti bancari con le pensioni che servivano per gli acquisti di natale e per le medicine, sono stati arrestati dagli investigatori della V sezione della squadra mobile. I gruppi, molto ben organizzati e strutturati in modo verticistico, colpivano soprattutto nella zone periferiche di Roma sud est, quadrante cittadino maggiormente popolato da persone anziane che vivono sole. Gli arresti sono stati eseguiti parallelamente ad una campagna di prevenzione antitruffa della questura di Roma. Iniziata dall'ex questore Mario Della Cioppa e continuata da Carmine Belfiore, alla guida di San Vitale da inizio mese che ha mostrato anche egli particolare sensibilità nei confronti dei disagiati.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA