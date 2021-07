Roma, il rapinatore "insonne" semina il panico: uomo accoltellato in strada. Agisce all'alba

Forse ha come complice il caldo che rende difficile il riposo notturno o forse semplicemente perché insonne di suo. A Roma è caccia al rapinatore che agisce all'alba. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Nella Capitale adesso l'incubo è il rapinatore che ad ogni sorgere del sole, aggredisce per strada vittime inconsapevoli.

L'ultimo episodio è successo questa mattina alle 5: il sole stava spuntando quando in via Alamanni il misterioso rapinatore insonne, travisato con cappuccio e mascherina chirurgica, armato di coltello, ha minacciato un 20enne, operaio dello Sri Lanka che si stava recando al lavoro. L'uomo ha consegnato 70 euro, ma il rapinatore dell'alba voleva pure il telefonino. Ne è nata una colluttazione: l'aggressore ha estratto il coltello colpendo il malcapitato al braccio. La vittima è stata poi trasportata all'ospedale Casilino in codice giallo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano. Dalle telecamere della zona si spera di beccare l'uomo.

Dopo l'ultimo episodio, nella Capitale è caccia al misterioso rapinatore: agisce all'alba, complice le vie spesso deserte aggredendo passanti solitari. Le forze dell'ordine sono mobilitate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA