Commando armato di 7 persone fa irruzione in una villa e prende in ostaggio domestici, imprenditore e famiglia: bottino da 300mila euro

di Redazione web

Costretto da un commando di persone armate ad aprire la cassaforte blindata della sua villa e consegnare contanti, orologi e gioielli. È successo all'imprenditore edile Stefano Proietti, 59 anni, la sera dell'8 aprile nella sua casa a Roma, in via Licio Giorgieri. Una sera da incubo per la famiglia Proietti e per i domestici.

Una banda di 6 o 7 rapinatori, a volto coperto e armati di pistole e bastoni, ha fatto irruzione nella loro villa minacciando i domestici che stavano rientrando. I ladri hanno costretto l'imprenditore ad aprire la cassaforte rubando contanti, orologi e gioielli. Poi, dopo aver fatto disattivare l'allarme, sono scappati con il bottino del valore di circa 300mila euro. Il commando si è quindi dileguato e l’allarme è stato dato poco prima delle 23, quando sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde e della Squadra mobile. Fortunatamente non ci sono feriti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 13:55

