Rapina a Roma al banco dei pegni, caccia ai quattro banditi: «Erano nascosti in un garage»

di Emilio Orlando

Caccia ad una banda di rapinatori a Roma. Questa mattina intorno alle 8.30 una banda di quattro persone (uno dei quali armato) ha tentato di svaligiare il banco dei pegni Affide, in via Parigi, nel pieno centro della Capitale: una volta entrati all'interno dell'edificio, hanno preteso che fosse aperto il caveau ma avendo un'apertura temporizzata non sono riusciti a portar via nulla e sono fuggiti a mani vuote.

Marito e moglie uccisi in casa con un fucile da caccia. I corpi in camera e ingresso

Metro Roma ostaggio delle bande: minorenni picchiati e rapinati sulle linee A e C

Caccia ai rapinatori a Roma

All'interno del banco dei pegni c'erano alcuni dipendenti: sul posto sono intervenute le volanti e pattuglie di diversi commissariati Trevi, Esquilino, Porta Pia. Stando a quanto si apprende, i banditi si sarebbero nascosti in un garage, forse da ieri sera o da tutto il weekend, quando la zona si svuota: i rapinatori hanno sfidato l'imponente dispositivo di sicurezza della zona, non lontana dal Grand Hotel, dove ieri c'era un imponente spiegamento di forze dell'ordine per via della presenza costante di importanti personalità. Sulla questione indaga la Squadra Mobile con la sezione antirapina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA